Netflix | nuovo test contro la condivisione delle password | paghi un extra e lo guardi anche in un' altra casa

Pubblicità

trash_italiano : È ufficiale: Netflix introdurrà un nuovo abbonamento a basso costo ma con le pubblicità incluse (gli abbonamenti at… - pianetacellular : #Netflix presenta il nuovo strumento che ha progettato per fermare il fenomeno della condivisione degli account: '… - movie_digger : #TheMunsters, il nuovo film di #RobZombie, arriverà in streaming su #Netflix il prossimo settembre. - bridgertonbot : RT @cinefilopigro: Il nuovo adattamento del romanzo di #JaneAusten prodotto da #Netflix con #DakotaJohnson protagonista è divertente ma anc… - cinefilopigro : Il nuovo adattamento del romanzo di #JaneAusten prodotto da #Netflix con #DakotaJohnson protagonista è divertente m… -

Ilmodello di, infatti, sarà in grado di individuare la 'casa' da cui un utente si sta connettend o attraverso l'analisi dell'indirizzo IP della rete e dei dispositivi. Ogni account ...I due sono rimasti nella città delMessico - scenario sia di Breaking Bad sia di Better Call ... in onda negli Stati Uniti il 25 luglio e in Italia il giorno successivo in streaming su. "...Verranno apportati alcuni cambiamenti per rendere l'esperienza «meno impegnativa e opprimente per i nostri clienti» ...La piattaforma di streaming ha deciso di testare una nuova feature chiamata “aggiungi una casa” per evitare che più utenti condividano l’abbonamento anche se in nuclei familiari diversi ...