Moda, al via tre giorni di sfilate a Vietri sul Mare (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via, stasera, alla tre giorni di sfilate a Vietri sul Mare (Sa) di Ifta Evening Show, organizzati da IFTA, con il sostegno della Regione Campania, di ICE-Agenzia e in collaborazione con CNA FederModa. Al taglio del nastro erano presenti nell’aula consiliare del comune di Vietri il presidente di Ifta Roberto Jannelli, il consigliere regionale Luca Cascone, il responsabile di Cna FederModa Antonio Franceschini e il sindaco Giovanni De Simone. Ifta Evening Show coinvolgerà in questa edizione 33 aziende fashion & jewelry, 23 buyer internazionali provenienti da 9 Paesi (Arabia Saudita, Belgio, Francia, Germania, Giordania, Kazakistan, Palestina, Slovenia e Ucraina) selezionati e invitati da Ice-Agenzia, 30 operatori, quasi tutti italiani ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAl via, stasera, alla tredisul(Sa) di Ifta Evening Show, organizzati da IFTA, con il sostegno della Regione Campania, di ICE-Agenzia e in collaborazione con CNA Feder. Al taglio del nastro erano presenti nell’aula consiliare del comune diil presidente di Ifta Roberto Jannelli, il consigliere regionale Luca Cascone, il responsabile di Cna FederAntonio Franceschini e il sindaco Giovanni De Simone. Ifta Evening Show coinvolgerà in questa edizione 33 aziende fashion & jewelry, 23 buyer internazionali provenienti da 9 Paesi (Arabia Saudita, Belgio, Francia, Germania, Giordania, Kazakistan, Palestina, Slovenia e Ucraina) selezionati e invitati da Ice-Agenzia, 30 operatori, quasi tutti italiani ...

