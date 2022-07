Maxi - incendio sul Carso provoca black out a Trieste. Chiusi 30 km sulla A4 (Di martedì 19 luglio 2022) - I vigili del fuoco lavorano da ore per fronteggiare le fiamme che si sono sviluppate all'altezza della barriera di Liser, nel goriziano, al confine con la Slovenia. Ritardi di ore anche per i treni Leggi su tg.la7 (Di martedì 19 luglio 2022) - I vigili del fuoco lavorano da ore per fronteggiare le fiamme che si sono sviluppate all'altezza della barriera di Liser, nel goriziano, al confine con la Slovenia. Ritardi di ore anche per i treni

Pubblicità

Corriere : Trieste, maxi incendio sul Carso: chiusi 30 chilometri di auto strada invasa da fumo. Stop anche ai treni - Agenzia_Ansa : Il fumo avvolge tratti di autostrade e ferrovie nel Paese, che brucia per il caldo record. Treni interrotti per un… - Agenzia_Ansa : Il Colosseo avvolto da una nube nera di fumo a causa del maxi incendio divampato nella zona est di Roma, nei pressi… - LocalPage3 : Maxi incendio sul Carso, traffico in tilt e treni interrotti - Video - fisco24_info : Maxi incendio sul Carso, traffico in tilt e treni interrotti - Video: (Adnkronos) - Firmato decreto emergenza. Due… -