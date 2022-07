Pubblicità

Gazzetta_it : L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - SiiocaMilan : RT @Gazzetta_it: L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - intern4zionale : RT @Gazzetta_it: L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - Lucas_bat1708 : RT @Gazzetta_it: L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - TheGreatOne1986 : RT @Gazzetta_it: L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare -

Non esisterà un'con Gleison Bremer, è diventato sempre più chiaro col passare delle ore. Ma forse non esisterà neanche un'senza Milan Skriniar, e questo non era poi così scontato visto l'umore delle ultime settimane. Alla maggioranza dei tifosi nerazzurri, in fondo, andrebbe pure bene così: lo slovacco è uno dei ...Calcio 2022 - 2023 Serie A SquadraAria pesante in casache in poco meno di 48h ha visto sfumare due obiettivi di mercato che sembravano ormai in ... il brasiliano hadi firmare per i ...Con il brasiliano passato dal Torino alla Juventus, i nerazzurri studiano ora alternative con il futuro di Skriniar ancora in bilico.Inter e Juventus continuano il loro personale duello per la difesa. Kimpembe, obiettivo comune, ha comunicato la sua decisione al PSG ...