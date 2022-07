Lazio | manutenzioni Comune ed Anas |  18 mln per 100 km  Gualtieri | “Il più vasto programma di rifacimento delle strade”

(Di martedì 19 luglio 2022) A distanza di poco più di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge n.68 del 2022, la Giunta deldi Roma ha approvato la convenzione con(Gruppo FS Italiane) e conseguentemente si è proceduto alla sua sottoscrizione tra Capo Dipartimento del CSIMU e. L’accordo, che ripercorre la positiva esperienza dello scorso dicembre, si quantifica in un investimento di 18 milioni di euro del bilancio comunale per realizzare la manutenzione di 100 km della rete stradale di Roma Capitale. Quasi contemporaneamente, il 25 luglio prossimo avranno anche avvio i lavori di manutenzione straordinaria di variedel quadrante sud, a partire da quelle del IX Municipio, che utilizzano una parte dei primi 20 milioni di euro stanziati dal bilancio comunale. Lavori pubblici, Gualtieri: “E’ il più...

