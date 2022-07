Lazio, Escalante conferma: 'Contatti con la Samp, ma non ci sono novità. Non ho parlato con Sarri' (Di martedì 19 luglio 2022) Gonzalo Escalante, centrocampista in uscita dalla Lazio, è stato intercettato da LaLaziosiamonoi: "Per ora aspetto, non so cosa ac... Leggi su calciomercato (Di martedì 19 luglio 2022) Gonzalo, centrocampista in uscita dalla, è stato intercettato da Lasiamonoi: "Per ora aspetto, non so cosa ac...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, sondaggio per @gonza_escalante della @OfficialSSLazio - LALAZIOMIA : Lazio, Escalante conferma: 'Contatti con la Samp, ma non ci sono novità. Non ho parlato con Sarri' - CalcioNews24 : Tanta concorrenza su #Escalante della #Lazio ?? - alfiersg : RT @BorghesiMirko: Come scritto la scorsa settimana, Jony lavora per lo Sporting Gijon. Il club spagnolo aspetta la rescissione del calciat… - BorghesiMirko : Come scritto la scorsa settimana, Jony lavora per lo Sporting Gijon. Il club spagnolo aspetta la rescissione del ca… -