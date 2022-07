Il regista iraniano dissidente Jafar Panahi dovrà scontare sei anni per una sentenza del 2011 (Di martedì 19 luglio 2022) Il regista iraniano dissidente Jafar Panahi, arrestato l’11 luglio a Teheran, dovrà scontare una condanna a 6 anni di detenzione che risale al 2011 e che non era mai stata applicata. Lo ha riferito un portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi. La condanna del 2011 era stata imposta a Panahi con l’accusa di produzione di propaganda antigovernativa ma, nonostante negli ultimi anni gli sia stato vietato viaggiare, la sentenza non è mai stata applicata e il regista ha continuato a realizzare film, che sono stati anche diffusi all’estero con grande successo. Panahi ha vinto l’Orso d’oro a Berlino con Taxi e il Leone d’oro a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Il, arrestato l’11 luglio a Teheran,una condanna a 6di detenzione che risale ale che non era mai stata applicata. Lo ha riferito un portavoce della magistratura iraniana, Masoud Setayeshi. La condanna delera stata imposta acon l’accusa di produzione di propaganda antigovernativa ma, nonostante negli ultimigli sia stato vietato viaggiare, lanon è mai stata applicata e ilha continuato a realizzare film, che sono stati anche diffusi all’estero con grande successo.ha vinto l’Orso d’oro a Berlino con Taxi e il Leone d’oro a ...

