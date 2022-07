Grande partecipazione al workshop “Viticoltura di precisione” nell’ambito della manifestazione “Vinili di Vini”

DietrolaNotizia : Da giovedì 21 luglio, 'La Grande Opera all’Arena di Verona, con la partecipazione straordinaria di Luca Zingaretti - mgsle : RT Brasile – Grande partecipazione dei giovani alla #SettimanaMissionaria 2022 dell’Ispettoria salesiana di San Pao… - nshongi : RT @FemcaCISL: Grande partecipazione al Direttivo del Comparto #Moda, con il SG Nora Garofalo. E' stata l'occasione per fare il punto su qu… - unisiena : Grande partecipazione alla II edizione della “Summer School di #IntelligenzaArtificiale e #Scienze della #Vita”. 15… - LimonteNews : UNA GRANDE PARTECIPAZIONE PER LA NUOVA EDIZIONE DEL MEMORIAL DAVIDE ULIVI -

Olbianova.it

L'entrata in funzione del progetto - considerato il piùin Europa su un bacino artificiale - ... in un evento che ha visto ladi diversi rappresentanti portoghesi: Il Primo ...... il piùcensimento spontaneo del patrimonio culturale del nostro Paese promosso dal FAI " ... Si conferma lalarga e appassionata degli italiani, che vedono in questo progetto uno ... Grande partecipazione per i 32 anni di Cinematavolara. Serata d'onore per Silvio Orlando Confermata la presenza di Greta Thunberg anche se non si conoscono ancora dettagli sulle modalità di partecipazione ..."Il Pnrr è la grande opportunità, vista l'entità delle risorse, di riprogrammare il futuro del nostro Paese e superare quei gap che ci fanno guardare al futuro con preoccupazione. A cominciare dalle d ...