Governo | Brunetta “Un progetto rinnovato può convincere Draghi”

(Di martedì 19 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Sono convinto che nessuno debba tirareper la giacca. Lui sa già cosa deve fare, perchè è quello che ha già fatto per 17 mesi: pensare unicamente al bene del Paese, fare le riforme, attuare il Pnrr e difendere le radici, ossia i valori che ha tutelato instancabilmente finora, permettendo all’Italia di recuperare credibilità e reputazione”. Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato, in un’intervista al Corriere della Sera.Alla domanda sugli obiettivi a cui puntare,risponde così: “Due punti su tutti: l’europeismo “evolutivo”, nel senso inaugurato dal Next Generation Eu, e poi interpretato da lui stesso e da Macron nei discorsi di maggio, e l’atlantismo scevro da ogni ambiguità, tradotto nella vicinanza al popolo ucraino per cercare la pace senza cedere a chi, come Putin, vuole ...

... ma squisitamente politica, per dare continuità e stabilità all'azione di'. Secondo'le urne anticipate non sono di per sé una sciagura. Ma serve sempre una attenta valutaizone del ...C'è molto ancora da fare, che undimissionario non potrebbe affrontare, nella palude di un ... e altri in futuro', ha concluso.