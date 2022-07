Frosinone, l’ambulanza non arriva: muore un bimbo di 7 anni (Di martedì 19 luglio 2022) La Procura di Frosinone ha aperto un fascicolo sulla morte di un bambino di 7 anni. Il piccolo è deceduto a causa del Covid: l’ambulanza non è arrivata. Il dubbio che se quell’ambulanza fosse arrivata le cose sarebbero andate diversamente, torturerà sempre i genitori del bambino di 7 anni deceduto a causa del Covid. LUCA CASTELLANI/ANSA/ARCHIVIOOra otto medici e infermieri del nosocomio Fabrizio Spaziani di Frosinone sono indagati per la morte del bimbo. Per il momento pare sia solo un atto dovuto quello della Procura della Repubblica, necessario per consentire le indagini e far luce su quanto accaduto al piccolo. A stroncare il piccolo corpo del bambino, a quanto pare, è stata una crisi respiratoria che ha fatto ... Leggi su formatonews (Di martedì 19 luglio 2022) La Procura diha aperto un fascicolo sulla morte di un bambino di 7. Il piccolo è deceduto a causa del Covid:non èta. Il dubbio che se quelfosseta le cose sarebbero andate diversamente, torturerà sempre i genitori del bambino di 7deceduto a causa del Covid. LUCA CASTELLANI/ANSA/ARCHIVIOOra otto medici e infermieri del nosocomio Fabrizio Spaziani disono indagati per la morte del. Per il momento pare sia solo un atto dovuto quello della Procura della Repubblica, necessario per consentire le indagini e far luce su quanto accaduto al piccolo. A stroncare il piccolo corpo del bambino, a quanto pare, è stata una crisi respiratoria che ha fatto ...

