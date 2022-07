Francesco Totti e lo scatto a letto con un’altra donna: e non è Noemi (Di martedì 19 luglio 2022) Francesco Totti è stato sorpreso a letto in compagnia ma non di Noemi. Ecco di chi si tratta. Il Capitano è stato sorpreso a letto con una donna ma non si tratta della nuova fiamma Noemi. Francesco Totti-Altranotizia (fonte: Google)Francesco Totti è stato avvistato accanto ad una meravigliosa donna che però non è la sua nuova fiamma. Si tratta però di qualcuno che tutti conoscete benissimo. Avete visto chi è? Francesco Totti e l’altra donna a letto Francesco Totti nelle ultime settimane è al centro del gossip per via della separazione da Ilary Blasi. Un argomento ... Leggi su altranotizia (Di martedì 19 luglio 2022)è stato sorpreso ain compagnia ma non di. Ecco di chi si tratta. Il Capitano è stato sorpreso acon unama non si tratta della nuova fiamma-Altranotizia (fonte: Google)è stato avvistato accanto ad una meravigliosache però non è la sua nuova fiamma. Si tratta però di qualcuno che tutti conoscete benissimo. Avete visto chi è?e l’altranelle ultime settimane è al centro del gossip per via della separazione da Ilary Blasi. Un argomento ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : Il comunicato di Francesco Totti all’ANSA - Novella_2000 : Totti-Ilary, la mossa strategica della Rai per “sfruttare” il gossip - giornalettismo : #Totti per uno, #Rai1 per Totti. La #Rai prova a cavalcare il gossip del momento e anticipa la messa in onda di '… -