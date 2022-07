Pubblicità

iconanews : Fitch, senza Draghi risanamento bilancio più difficile - SegirtNews : Fitch, senza Draghi risanamento bilancio più difficile - fisco24_info : Fitch, senza Draghi risanamento bilancio più difficile: Da dimissioni maggiore incertezza politica -

Agenzia ANSA

Lo afferma l'agenzia di ratingin una nota. "Le implicazioni di breve termine per la politica economica e di bilancio dipendono dagli esiti politici, ma è probabile che le riforme strutturali e ...... BBB/BBB/Baa1 per S&P,e Moody's. L'alta cedola è figlia del rischio di cambio . Essendo l'...denaro - lettera elevati e tali da infliggere perdite a chi volesse eventualmente rivendere... Fitch, senza Draghi risanamento bilancio più difficile - Ultima Ora "Le dimissioni di Mario Draghi da presidente del consiglio italiano dopo una spaccatura nel suo governo di unità nazionale annunciano una maggiore incertezza politica anche se venissero evitate le ele ...ROMA (Reuters) - Le dimissioni di Mario Draghi prennunciano un periodo di maggiore instabilità politica per l'Italia, anche nel caso in cui il ricorso al voto anticipato sarà evitato. Lo scrive l'agen ...