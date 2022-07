Emilia Clarke e gli aneurismi avuti durante GOT | ”una parte del mio cervello non è più utilizzabile”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 19 luglio 2022) L’attricetorna a parlare deglimentre girava Games of Thrones, lasciandosi andare a una confessione destabilizzante., glie la confessione shock Ilsussidiario.nettorna a parlare deglinel 2011. L’attrice si raccontaun’intervista al programma Sunday Morning della BBC per promuovere il suo nuovo spettacolo: Il gabbiano di Anton Cechov in scena Harold Pinter Theatre di Londra.ha deciso di raccontare il dramma che l’ha colpita mentre lavorava sul set de Il Trono di Spade, la serie firmata HBO che ha segnato l’ascesa al suo successo. Il ...