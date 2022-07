Draghi vede Pd e centrodestra, su esito crisi si tratta ancora (Di martedì 19 luglio 2022) A poche ore dall'intervento di Mario Draghi in Senato, previsto domani mattina alle 9.30, il pronostico sulla crisi è di quelli da mettere in crisi i bookmakers. Il presidente del Consiglio oggi è stato al lavoro nel suo ufficio, incontrando di buon mattino il segretario del Pd Enrico Letta, prima di recarsi al Quirinale per un nuovo confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un faccia a faccia, con il capo dello Stato, di cui non trapelano dettagli, salvo che la formula che fa riferimento alle "consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l'attuale". Letta, da parte sua ha ribadito "la linea di pieno sostegno al premier" che, ha detto, ha trovato "in ottima forma" e "molto determinato, focalizzato sulle cose da fare".Proprio l'incontro tra Draghi e Letta è però stato fonte di ulteriori ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 luglio 2022) A poche ore dall'intervento di Marioin Senato, previsto domani mattina alle 9.30, il pronostico sullaè di quelli da mettere ini bookmakers. Il presidente del Consiglio oggi è stato al lavoro nel suo ufficio, incontrando di buon mattino il segretario del Pd Enrico Letta, prima di recarsi al Quirinale per un nuovo confronto con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un faccia a faccia, con il capo dello Stato, di cui non trapelano dettagli, salvo che la formula che fa riferimento alle "consuete interlocuzioni, tanto più in fasi delicate come l'attuale". Letta, da parte sua ha ribadito "la linea di pieno sostegno al premier" che, ha detto, ha trovato "in ottima forma" e "molto determinato, focalizzato sulle cose da fare".Proprio l'incontro trae Letta è però stato fonte di ulteriori ...

