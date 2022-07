Dario Vergassola | l’incontro che non ti aspetti | “Che figura di m…”

Leggi su newstv

(Di martedì 19 luglio 2022)che non tiè capitato pure a lui e ne ha parlato pure con chi non lo conosce. Prima o poi doveva capitare pure a lui una “” del genere, e così è stato.. Un attore straordinario e pieno di risorse. Non a caso, infatti, dal punto di vista professionale è molto versatile come dimostra la lunga varietà di ruoli che è capace di interpretare egregiamente.(web source)Nato a La Spezia il 3 maggio 1957, è un comico, cantautore, umorista, scrittore e pure un attore. Mica male, eh? Prima di diventare tutto ciò, comunque, ha intrapreso un percorso non pcoo tortuoso. Prima di tutto, ha svolto la professione di operario. Nel 1988 partecipa a Professione comico ottenendo ...