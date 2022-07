Da Nord a Sud è emergenza siccità. Le opere però attendono (Di martedì 19 luglio 2022) La morsa del caldo non si allenta sull’Europa. In Italia, 37-38 gradi sono in arrivo in Lombardia ed Emilia Romagna, dove già si segnalano 6-7 gradi di più rispetto alla media di questo stesso periodo. A Milano è a rischio il record di caldo assoluto che resiste dall’11 agosto 2003, quando si segnalarono 39,3 gradi. Con le piogge scarse e le temperature nettamente superiori alla media il problema della siccità è oramai all’ordine del giorno. Senza acqua nei campi è impossibile portare a termine i raccolti e garantire così la produzione di cibo. A causa della siccità sarà impossibile portare a termine i raccolti e garantire così la produzione di cibo È quanto afferma la Coldiretti Lombardia – una delle regioni più colpite – in vista dello stop alle erogazioni per l’agricoltura dai laghi lombardi. Così torna al centro del dibattito il tema della corretta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 19 luglio 2022) La morsa del caldo non si allenta sull’Europa. In Italia, 37-38 gradi sono in arrivo in Lombardia ed Emilia Romagna, dove già si segnalano 6-7 gradi di più rispetto alla media di questo stesso periodo. A Milano è a rischio il record di caldo assoluto che resiste dall’11 agosto 2003, quando si segnalarono 39,3 gradi. Con le piogge scarse e le temperature nettamente superiori alla media il problema dellaè oramai all’ordine del giorno. Senza acqua nei campi è impossibile portare a termine i raccolti e garantire così la produzione di cibo. A causa dellasarà impossibile portare a termine i raccolti e garantire così la produzione di cibo È quanto afferma la Coldiretti Lombardia – una delle regioni più colpite – in vista dello stop alle erogazioni per l’agricoltura dai laghi lombardi. Così torna al centro del dibattito il tema della corretta ...

Pubblicità

HuffPostItalia : Altro che flop quarta dose. Da Nord a Sud, è record di prenotazioni tra gli over 60 - RadioItalia : Nord sud ovest est: sul palco con @MaxPezzali ci sono @paolaiezzi @chiaraIezzi e Mauro Repetto ?? @vivoconcerti… - GOLDRAKE_AVANTI : @EmiliaUA @FrancescaLater3 Siamo un popolo con capacità di ragionamento troppo eterogeneo. Davanti ad una affermazi… - AleCasson : @emmevilla @ArtiPal82 Però la geografia ci favorisce abbastanza, sia verso sud (Algeria, Libia) sia verso sud-est,… - AntoniaNuzzo1 : @lucianocapone Non so dove lui li ha contati io non conosco nessuno e basta parlar male del sud là vivono meglio che al nord -