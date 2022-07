Covid, in calo la curva epidemica, ma Bergamo è in controtendenza: positivi in aumento del 20,5% (Di martedì 19 luglio 2022) La curva epidemica in Italia sembra aver superato il momento di picco. I dati di questa settimana, infatti, indicano una fase di contrazione, da confermare però nei prossimi giorni. Nella settimana epidemiologica 12/18 luglio i nuovi casi a livello nazionale sono stati 645.492 (-2,74% dai 663.710 del periodo precedente); media giornaliera 92.213 (da 94.815). Anche il rapporto positivi/tamponi totali cala dal 26,26 % al 24,72%. Si registra un ulteriore incremento per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva: da 360 a 417 (+15,8%); sale del 14,7% quello dei pazienti in Area Covid, che passa da 9.454 a 10.848. In ulteriore crescita anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 322 del periodo precedente agli attuali 353 (+9,6%). Con il consueto ritardo temporale rispetto ai contagi, è ... Leggi su bergamonews (Di martedì 19 luglio 2022) Lain Italia sembra aver superato il momento di picco. I dati di questa settimana, infatti, indicano una fase di contrazione, da confermare però nei prossimi giorni. Nella settimana epidemiologica 12/18 luglio i nuovi casi a livello nazionale sono stati 645.492 (-2,74% dai 663.710 del periodo precedente); media giornaliera 92.213 (da 94.815). Anche il rapporto/tamponi totali cala dal 26,26 % al 24,72%. Si registra un ulteriore incremento per quanto riguarda il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva: da 360 a 417 (+15,8%); sale del 14,7% quello dei pazienti in Area, che passa da 9.454 a 10.848. In ulteriore crescita anche il numero dei nuovi ingressi in T.I., che passa da 322 del periodo precedente agli attuali 353 (+9,6%). Con il consueto ritardo temporale rispetto ai contagi, è ...

