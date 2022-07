Calciomercato Napoli, Simeone sarà il vice Osimhen: c’è la benedizione del Cholo (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Napoli: gli azzurri sono pronti a chiudere per Simeone che occuperà il ruolo di vice Osimhen Il Napoli è vicinissimo a Giovanni Simeone. C’è già l’accordo sia col Verona che col calciatore, il tutto verrà ufficializzato quando gli azzurri cederanno Andrea Petagna al Monza. L’attaccante argentino andrà a ricoprire il ruolo di vice Osimhen e, come riportato da Il Mattino, sarebbe arrivata anche la benedizione del Cholo. Maradona è l’idolo assoluto di Simeone senior e vedere il figlio giocare con la maglia del Napoli e nello stadio intitolato al Pibe de Oro sarebbe per lui una vera gioia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022): gli azzurri sono pronti a chiudere perche occuperà il ruolo diIlè vicinissimo a Giovanni. C’è già l’accordo sia col Verona che col calciatore, il tutto verrà ufficializzato quando gli azzurri cederanno Andrea Petagna al Monza. L’attaccante argentino andrà a ricoprire il ruolo die, come riportato da Il Mattino, sarebbe arrivata anche ladel. Maradona è l’idolo assoluto disenior e vedere il figlio giocare con la maglia dele nello stadio intitolato al Pibe de Oro sarebbe per lui una vera gioia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

