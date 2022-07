ATP Amburgo 2022, Alcaraz avanza col brivido con Kuhn. Ko Baez e Schwartzman (Di martedì 19 luglio 2022) In archivio anche la seconda giornata del torneo ATP 500 di Amburgo. La terra rossa tedesca ha vissuto una giornata in chiaroscuro per l’Italia, con la vittoria sofferta di Fabio Fognini su Aljaz Bedene ed il netto ko di Luca Nardi contro Pablo Carreno-Busta. Oggi era il giorno del ritorno in campo di Carlos Alcaraz, che ha rischiato una prematura uscita al primo turno. L’iberico ha faticato per i primi tre quarti d’ora contro la wild card casalinga Nicola Kuhn, numero 259 del mondo, ritrovandosi sotto di un set. Con il suo grande talento rimette in piedi la sfida in men che non si dica, ma è poi costretto al tie-break nel terzo set, facendo valere la sua maggiore tecnica quando contava dominando il gioco decisivo. Si registrano invece dei ko eccellenti, con l’Argentina che piange lacrime amare. Sia Diego Schwartzman ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) In archivio anche la seconda giornata del torneo ATP 500 di. La terra rossa tedesca ha vissuto una giornata in chiaroscuro per l’Italia, con la vittoria sofferta di Fabio Fognini su Aljaz Bedene ed il netto ko di Luca Nardi contro Pablo Carreno-Busta. Oggi era il giorno del ritorno in campo di Carlos, che ha rischiato una prematura uscita al primo turno. L’iberico ha faticato per i primi tre quarti d’ora contro la wild card casalinga Nicola, numero 259 del mondo, ritrovandosi sotto di un set. Con il suo grande talento rimette in piedi la sfida in men che non si dica, ma è poi costretto al tie-break nel terzo set, facendo valere la sua maggiore tecnica quando contava dominando il gioco decisivo. Si registrano invece dei ko eccellenti, con l’Argentina che piange lacrime amare. Sia Diego...

