Approdi d’Autore | successo per la kermesse fondata dall’editore Pietro Graus

Leggi su ildenaro

(Di martedì 19 luglio 2022) Si è ballato fino all’una di notte a Sant’Angelo d’Ischia, sulle note di DJ Cerchietto, perché la cultura non è solo studio e teoria didascalica, come nel caso di “” 2022. Laalla sua XVIII edizione e all’insegna della conoscenza e della letteratura da premiare, si è infatti conclusa con un sano finale danzante e aggregante, come una vera festa. Così il premio fa parlare di sé, per la bellezza e la qualità culturale della serata di sabato scorso, sul Molo Turistico “Pablo Neruda”. Ed è subito cult dell’estate 2022, tra gli eventi da raccontare, un plus per chi c’è stato, con un pubblico interessato e vivace, che ha apprezzato tra gli altri esponenti della cultura oltre agli scrittori del mondo editoriale ...