Addio a Claes Oldenburg | estroso padre della Pop Art

(Di martedì 19 luglio 2022) (Adnkronos) – A Parigi una bicicletta gigante è sepolta in un prato del Parc de la Villette. A Milano un nodo con ago e filo si innalza in piazzale Cadorna. A Kassel un gigantesco piccone è conficcato lungo la riva del fiume Fulda. A Tokyo una “sega mostruosa” attacca un prato sul cigliostrada e minaccia il ponte pedonale che lo sovrasta vicino al centro fieristico. A Colonia un cono gelato alto 12 metri è schiacciato sulla sommità del centro commerciale Neumarkt Galerie. Infine, alla Biennale di Venezia nel settembre del 1985 realizzò una strana nave a forma di coltellino svizzero, ideata con la moglie Coosje van Bruggen (1942-2009) e la complicità di molti amici, tra cui l’architetto statunitense Frank Gehry, che per tre giorni interpretò il Bucintoro per una performance intitolata “Il Corso del Coltello”. Oggetti quotidiani, ingigantiti dalle dimensioni e ...