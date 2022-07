Venezia | sequestrata una piantagione di marijuana | un arresto

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 18 luglio 2022)– La Guardia di Finanza diha proceduto all’in flagranza di reato di un soggetto italiano sospettato di gestire unadia Vigonza (PD) in un campo che costeggia l’autostrada A4-Milano. Contestualmente si è proceduto a sequestrare e successivamente, previo prelevamento di campioni, a distruggere oltre 3.000 piante di canapa indiana con alto valore di THC e 113 kg dipronta ad essere commercializzata per finalità illecite. L’attività si è sviluppata a seguito dei periodici controlli effettuati dai militari del Gruppo di Tessera presso i corrieri espressi operanti nell’aeroporto di, finalizzati alla repressione di illeciti in genere, tra cui l’importazione di sostanze stupefacenti. In ...