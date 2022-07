Vecchie Glorie: parliamo di Giuseppe Biava (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima di congedarsi momentaneamente per la pausa estiva, la rubrica “Vecchie Glorie” targata 11contro11, nell’appuntamento odierno, rivive le gesta di Giuseppe Biava. Giocatore dinamico e dedito alla proiezione offensiva, il difensore lombardo ha vissuto nella propria carriera una vera e propria escalation indossando le maglie di Palermo, Genoa, Lazio e Atalanta. Il tutto mettendo al centro di ogni cosa la sua Albinoleffe, con cui è cresciuto e ha esordito da calciatore e si appresta a esordire in panchina in veste di allenatore, la prossima stagione. La carriera di Giuseppe Biava: dalla crescita all’Albinoleffe all’esplosione di Palermo Giuseppe Biava nasce a Seriate, in provincia di Bergamo, l’8 maggio 1977. I primi passi su un campo da calcio ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima di congedarsi momentaneamente per la pausa estiva, la rubrica “” targata 11contro11, nell’appuntamento odierno, rivive le gesta di. Giocatore dinamico e dedito alla proiezione offensiva, il difensore lombardo ha vissuto nella propria carriera una vera e propria escalation indossando le maglie di Palermo, Genoa, Lazio e Atalanta. Il tutto mettendo al centro di ogni cosa la sua Albinoleffe, con cui è cresciuto e ha esordito da calciatore e si appresta a esordire in panchina in veste di allenatore, la prossima stagione. La carriera di: dalla crescita all’Albinoleffe all’esplosione di Palermonasce a Seriate, in provincia di Bergamo, l’8 maggio 1977. I primi passi su un campo da calcio ...

