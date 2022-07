Un filo di luce (Di lunedì 18 luglio 2022) Dimmi come ti vesti, e ti diro? chi sei. No, non e? uno di quei sulfurei test di quart’ordine che appaiono nella bacheca di Facebook, che con la scusa di regalarci facili verita? ci sottraggono dati. Ma e? pur vero che il modo nel quale ci vestiamo e i brand che immaginiamo piu? vicini a noi raccontano spesso in che cosa crediamo. Quando si parla di moda come “atto politico”, pensiamo sempre a divise, uniformi, abiti della contestazione. Un assunto che non e? certo nato con il 1968 dei barricadieri di ogni direzione. Era facile riconoscere lo schieramento di appartenenza: l’eskimo? E? di sinistra. Lo stivaletto Barrows? Ovviamente (estrema) destra. Una conversazione quasi da film di Nanni Moretti, ma che riflette decenni di “usi e costumi”. «L’utilizzo dei vestiti come modalita? di rappresentazione del potere politico e? in auge sin dall’epoca di Elisabetta I», spiega Maria Cristina ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 luglio 2022) Dimmi come ti vesti, e ti diro? chi sei. No, non e? uno di quei sulfurei test di quart’ordine che appaiono nella bacheca di Facebook, che con la scusa di regalarci facili verita? ci sottraggono dati. Ma e? pur vero che il modo nel quale ci vestiamo e i brand che immaginiamo piu? vicini a noi raccontano spesso in che cosa crediamo. Quando si parla di moda come “atto politico”, pensiamo sempre a divise, uniformi, abiti della contestazione. Un assunto che non e? certo nato con il 1968 dei barricadieri di ogni direzione. Era facile riconoscere lo schieramento di appartenenza: l’eskimo? E? di sinistra. Lo stivaletto Barrows? Ovviamente (estrema) destra. Una conversazione quasi da film di Nanni Moretti, ma che riflette decenni di “usi e costumi”. «L’utilizzo dei vestiti come modalita? di rappresentazione del potere politico e? in auge sin dall’epoca di Elisabetta I», spiega Maria Cristina ...

