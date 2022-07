Ultime Notizie – JLo e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas

(Di lunedì 18 luglio 2022) I Bennifer hanno detto sì. Le star di Hollywood Jennifer Lopez e Bensisposate a Las. Lo ha confermato la stess JLo. “Ce l’abbiamo fatta. L’amore è bellissimo. L’amore è gentile. E si scopre che l’amore è anche paziente. Paziente da vent’anni”, ha scritto la star sul suo sito web dedicato ai fan OntheJLo riferendosi al fatto che il primo fidanzamento della coppia era naufragato prima delle nozze nel gennaio 2004. La notizia del ritorno di fiamma tra i due, l’estate scorsa, aveva mandato in visibilio i fan, con gli scatti romantici dei due tra una vacanza in barca sulle coste italiane e il red carpet percorso mano nella mano alla Mostra del cinema di Venezia. Sul sito web OntheJLo, l’attrice e cantante ha raccontato di essere volata a Lasconsabato e di aver fatto ...

Pubblicità

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 18-07-2022 ore 14:10 - #Ultime #Notizie #18-07-2022 #14:10 - zazoomblog : Ultime Notizie – Napoli suora interrompe bacio tra due attrici: il video è virale - #Ultime #Notizie #Napoli… - paola124291 : RT @PitmanCosta: @VenezianiMar ULTIME NOTIZIE: Monaco tibetano si da fuoco dopo la notizia delle dimissioni di Draghi. Mario, ripensaci!!!… -

Il Sole 24 ORE

"Lo stato delle piantine è buono", afferma Davide Rocca, direttore del Consorzio Casalasco del Pomodoro, aggiungendo che sono stati registrati "pochi danni meteo nellesettimane, se si fa ...TEMI: faro bibione fiamme bibione incendio bibione incendio faro bibione incendio lignano incendio pineta bibionebibioneNuovo incendio a Bibione, le fiamme scoppiano ancora ... Ucraina ultime notizie. Zelensky sospende capo dei servizi e procuratore generale per sospetta ... Volkswagen ha presentato poco fa la nuova generazione del motore benzina TSI a quattro cilindri da 1.5 litri: il TSI evo2.4 Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo , Diego Costa sarebbe alla ricerca di una nuova squadra . L'attaccante ex Atletico Madrid tra le altre, è stato offerto al Getafe in Spagna, al Cruz Azul… ...