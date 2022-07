The Idol, la serie del creatore di Euphoria e The Weeknd, è già la nuova ossessione televisiva (Di lunedì 18 luglio 2022) Con una musica e un mood da trailer cinematografico (horror - trhiller ) Anni Settanta, la nuova serie HBO The Idol si annuncia figlia “delle menti malate e perverse del creatore di Euphoria (Sam Levinson) e Abel (The Weeknd) Tesfaye”. Basterebbe questo a incuriosire, ma la clip video fa di più. Esplode, letteralmente, tutte la forza, le potenzialità e sfumature del nuovo prodotto, in una rassegna di immagini - forti - a tutta velocità aperte dal classico conto alla rovescia dei coreografi ai ballerini (seven, eight…). Le immagini corrono e la “coreografa” controlla che tutto arrivi “a tempo”: lecca, sculaccia, lascia cadere (i vestiti); musica, soldi; di più di più; orgiaa! The Idol promette una versione lunga dell'immaginario ultra dark e fetish di molti dei video ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Con una musica e un mood da trailer cinematografico (horror - trhiller ) Anni Settanta, laHBO Thesi annuncia figlia “delle menti malate e perverse deldi(Sam Levinson) e Abel (The) Tesfaye”. Basterebbe questo a incuriosire, ma la clip video fa di più. Esplode, letteralmente, tutte la forza, le potenzialità e sfumature del nuovo prodotto, in una rassegna di immagini - forti - a tutta velocità aperte dal classico conto alla rovescia dei coreografi ai ballerini (seven, eight…). Le immagini corrono e la “coreografa” controlla che tutto arrivi “a tempo”: lecca, sculaccia, lascia cadere (i vestiti); musica, soldi; di più di più; orgiaa! Thepromette una versione lunga dell'immaginario ultra dark e fetish di molti dei video ...

Pubblicità

jjkrubyjane : le persone nere hanno tutto il diritto di sentirsi offese dai capelli di jennie nel trailer di the idol, magari per… - jknnieluv : @luvtols - nella JENNIE IN THE IDOL - is4quexx : @jissonie KIM JENNIE IN THE IDOL É O EVENTO DO ANO - antotae3095 : RT @blackpink__ita: Trailer della nuova serie di HBO “The Idol”, in cui apparirà anche JENNIE. ?? #JENNIE #BLACKPINK #???? #?? https://t.co… - IvyLena4 : RT @phmrwave: A tutte le persone che vogliono vedere the idol per jennie guardatela illegalmente e non usate # quando uscirá non alimentate… -