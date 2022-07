Servita l’uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 ad agosto: date preordini e vendite (Di lunedì 18 luglio 2022) Fresca di giornata, oggi 18 luglio, è arrivata la conferma della data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4. Non c’erano dubbi sul prossimo keynote previsto per il mese di agosto da parte del produttore ma ora abbiamo l’appuntamento esatto del lancio, grazie alla prima distribuzione degli inviti per il keynote estivo. L’appuntamento da segnare in calendario è quello del prossimo mercoledì 10 agosto, in pieno clima vacanziero. L’invito appena trapelato L’anteprima sull’appuntamento di lancio ci è stata garantita grazie al noto leaker Evan Blass. Quest’ultimo, come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, ha condiviso l’immagine dell’invito sul prossimo keynote. Nella locandina, oltre al logo Samsung e alla data del 10 agosto, ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Fresca di giornata, oggi 18 luglio, è arrivata la conferma della data di uscita dei4 e Z4. Non c’erano dubbi sul prossimo keynote previsto per il mese dida parte del produttore ma ora abbiamo l’appuntamento esatto del lancio, grazie alla prima distribuzione degli inviti per il keynote estivo. L’appuntamento da segnare in calendario è quello del prossimo mercoledì 10, in pieno clima vacanziero. L’invito appena trapelato L’anteprima sull’appuntamento di lancio ci è stata garantita grazie al noto leaker Evan Blass. Quest’ultimo, come visibile anche nel tweet in chiusura articolo, ha condiviso l’immagine dell’invito sul prossimo keynote. Nella locandina, oltre al logoe alla data del 10, ...

Pubblicità

Marco1999Busa : RT @petregiamp: #ZONABIANCA l'uscita di dimaio dal m5s è servita a far da stampella al governo nel caso di uscita del m5s.. questa manovra… - petregiamp : #ZONABIANCA l'uscita di dimaio dal m5s è servita a far da stampella al governo nel caso di uscita del m5s.. questa… - BurestaDebora : @La7tv Solo che questa volta non ci sarà renzi a pararvi le tergs. E nemmeno la scissione di quel fesso di di maio… - cioSPAMmore : RT @nonunadimeno_tv: Non è servita l'ipocrisia con cui Treviso ha indossato la maschera del dialogo andando a pranzo con Zan per farci dime… - ciorancore : RT @nonunadimeno_tv: Non è servita l'ipocrisia con cui Treviso ha indossato la maschera del dialogo andando a pranzo con Zan per farci dime… -

'Insostenibile Chiara Ferragni e gente poverissima' dice Marracash Un'occasione che è servita al king del rap per estendere il ... tra cui l' ingiustizia sociale . In merito a questo aspetto, Marra ha ... il king del rap aveva rilasciato un'intervista per l'uscita ... Esterno notte (2022) Poi, all'esterno, il crepuscolo caldo, l'improbabile luminaria ...narrata in "Esterno notte" e viene da pensare che sia servita, ... Italia, Francia, 2022 Distribuzione: Lucky Red Data di uscita: 9 ... OptiMagazine Un'occasione che èal king del rap per estendere il ... tra cui' ingiustizia sociale . In merito a questo aspetto, Marra ha ... il king del rap aveva rilasciato un'intervista per...Poi, all'esterno, il crepuscolo caldo,'improbabile luminaria ...narrata in "Esterno notte" e viene da pensare che sia, ... Italia, Francia, 2022 Distribuzione: Lucky Red Data di: 9 ... Servita l’uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 4 e Flip 4 ad agosto: date preordini e vendite