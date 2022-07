Rifiuti: Gualtieri, in una settimana fuori da emergenza (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo l'incendio del Tmb di Malagrotta "stiamo lavorando con il massimo impegno" per ripulire la citta' ed "entro una settimana l'emergenza sarà superata, torneremo alla situazione precedente all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo l'incendio del Tmb di Malagrotta "stiamo lavorando con il massimo impegno" per ripulire la citta' ed "entro unal'sarà superata, torneremo alla situazione precedente all'...

