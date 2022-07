Quali sono le cause della Colite? (Di lunedì 18 luglio 2022) La sindrome del colon irritabile è un problema comune a moltissime persone. Le cause del colon irritabile sono molte e spesso correlati a uno o più dei seguenti fattori: la predisposizione genetica, intolleranza o allergia alimentare, alterazione della flora batterica intestinale e da non sottovalutare i fattori psicosomatici ed emotivi. Si tratta di un disturbo nel quale l’intestino crasso, o colon, non funziona nel modo corretto causando un’alterazione del ritmo intestinale I sintomi dell’intestino irritabile sono meteorismo, diarrea, dolori addominali e crampi. Si tratta di sintomi molto fastidiosi e spesso possono causare disagio ed imbarazzo di chi ne soffre.Sfortunatamente si tratta molto spesso di una condizione cronica che va a modificare la Qualità di vita ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 luglio 2022) La sindrome del colon irritabile è un problema comune a moltissime persone. Ledel colon irritabilemolte e spesso correlati a uno o più dei seguenti fattori: la predisposizione genetica, intolleranza o allergia alimentare, alterazioneflora batterica intestinale e da non sottovalutare i fattori psicosomatici ed emotivi. Si tratta di un disturbo nel quale l’intestino crasso, o colon, non funziona nel modo corretto causando un’alterazione del ritmo intestinale I sintomi dell’intestino irritabilemeteorismo, diarrea, dolori addominali e crampi. Si tratta di sintomi molto fastidiosi e spesso poscausare disagio ed imbarazzo di chi ne soffre.Sfortunatamente si tratta molto spesso di una condizione cronica che va a modificare latà di vita ...

