“Perché alla 43esima settimana non voglio indurre il parto”

L'ultimo periodo della gravidanza è, in genere, quello più difficile e pesante per una futura mamma e quando si superano le 40 settimane di gestazione, si contano i giorni che mancano per il parto, che può essere anche indotto se si va oltre la data prevista. Non per tutte però è una soluzione accettabile e, proprio come ha scelto Holls Conley, è preferibile attendere che la nascita avvenga in modo naturale. Già mamma di un bambino, Conley incinta di 43 settimane, ha fatto un video sul suo profilo TikTok, dove mostra il suo pancione e spiega Perché non ha intenzione di ricorrere al parto indotto: Ho avuto un'assistenza prenatale fantastica, il bambino si sente a suo agio permettendomi di andare un po' oltre, e gli ultrasuoni mostrano che sta ancora prosperando. Anche io mi sento bene! Le date di scadenza sono solo ipotesi e possono ...

