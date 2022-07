Monza-Petagna: stabilite le cifre, manca solo la formula (Di lunedì 18 luglio 2022) Andrea Petagna sembrqa essere sempre più vicino al Monza. Andrea Petagna sembra destinato a diventare un giocatore del Monza. L’attaccante del Napoli è sempre più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 18 luglio 2022) Andreasembrqa essere sempre più vicino al. Andreasembra destinato a diventare un giocatore del. L’attaccante del Napoli è sempre più … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

DiMarzio : ??? #Monza, domani incontro con la #Roma per #Villar. Nelle prossime ore anche una proposta per #Petagna, per la dif… - AlfredoPedulla : #Muriel-#Roma più di un’idea. A quel punto #Atalanta tornerebbe con forza su #Pinamonti. A maggior ragione se il… - DiMarzio : . @ACMonza, #Petagna resta il primo nome per l'attacco - NapoliStat : RT @Marcello_Fsc: Se #Petagna dovesse chiudere con il #Monza, fossi in #Giuntoli, andrei su Andrea #Belotti - serieB123 : SerieB Il Parma è avvisato: Galliani ha un piano preciso -

Monza: rimane solo un aspetto da risolvere per Petagna Commenta per primo La trattativa tra il Monza e Andrea Petagna procede con già un'accordo da 15 milioni di euro trovato con il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport , rimane da decidere la formula, con i brianzoli che vorrebbero legare l'... Calciomercato Napoli: i nomi sul taccuino di Giuntoli ... Andrea Petagna ha deciso di lasciare gli azzurri e la società partenopea non intende fare i salti mortali per convincerlo a restare. Sul calciatore è molto forte l'interesse del Monza , e il Napoli ... TUTTO mercato WEB Commenta per primo La trattativa tra ile Andreaprocede con già un'accordo da 15 milioni di euro trovato con il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport , rimane da decidere la formula, con i brianzoli che vorrebbero legare l'...... Andreaha deciso di lasciare gli azzurri e la società partenopea non intende fare i salti mortali per convincerlo a restare. Sul calciatore è molto forte l'interesse del, e il Napoli ... Monza, per Petagna resta solo il nodo formula: il Napoli non vuole legare l'obbligo alla salvezza