(Di lunedì 18 luglio 2022) I navigatori sono utili, ma a volte giocano brutti scherzi. In particolare se si imposta il '' invece che in auto. Ed è quello che dev'essere successo all'automobilista svedese che l'...

Pubblicità

mummy53690440 : Mestre, ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi» - leggoit : #Mestre Ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi» - bigciof : Mestre, ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi» - Gazzettino : #Mestre, ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi» -

ilgazzettino.it

Ed è quello che dev'essere successo all'automobilista svedese che l'altroieri mattina si è infilato direttamente nel sottopasso trae Marghera (Venezia) da via Ulloa. Sì, il sottopasso ...Ed è quello che dev'essere successo all'automobilista svedese che l'altroieri mattina si è infilato direttamente nel sottopasso trae Marghera (Venezia) da via Ulloa. Sì, il sottopasso ... Mestre, ingannato dal navigatore entra con la Volvo nel sottopasso: «Aveva il percorso a piedi» I navigatori sono utili, ma a volte giocano brutti scherzi. In particolare se si imposta il “percorso a piedi” invece che in auto. Ed è quello che dev’essere ...MESTRE - I navigatori sono utili, ma a volte giocano brutti scherzi. In particolare se si imposta il “percorso a piedi” invece che in auto. Ed è quello ...