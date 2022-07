Mare fuori, bacio saffico tra Viola e Kubra, una suora irrompe sul set: “Cosa fate? E’ il diavolo” – VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, due attrici di Mare fuori, mentre stavano lavorando ad un servizio fotografico, sono state malamente interrotte da una suora perché si stavano scambiando un bacio sulle labbra. Mare fuori, due protagoniste si baciano ma una suora le ferma: “E’ il diavolo!” Serena e Kyshan, intente a scambiarsi un bacio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 18 luglio 2022) Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, due attrici di, mentre stavano lavorando ad un servizio fotografico, sono state malamente interrotte da unaperché si stavano scambiando unsulle labbra., due protagoniste si baciano ma unale ferma: “E’ il!” Serena e Kyshan, intente a scambiarsi un... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

