M5s, rivolta via Zoom: «Traditori, attenti agli sputi». E Di Maio tesse la tela per il 20 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) L’adunata via Zoom del Movimento 5 Stelle è un’assemblea permanente. Tanto permanente che c’è chi si collega dalla spiaggia e si mostra in costume da bagno. Forse perché le acque sono così agitate dai 15 (o 40?) eletti pronti a sostenere un governo Draghi bis. I numeri della scissione del M5s: 60 parlamentari starebbero ancora con Giuseppe Conte. Una ventina è pronta allo strappo. Dieci sono ancora in mezzo al guado. Ma intanto Luigi Di Maio tesse la tela di una nuova scissione. I nuovi transfughi, è questo il programma, voterebbero la fiducia al posto di chi resta nel M5s. Che rischia di trasformarsi in una bad company. Ovvero un guscio vuoto da portare all’opposizione il prima possibile. Secondo la linea Conte? Più che altro, secondo la linea Di Battista. Un’assemblea permanente A raccontare cosa è successo ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) L’adunata viadel Movimento 5 Stelle è un’assemblea permanente. Tanto permanente che c’è chi si collega dalla spiaggia e si mostra in costume da bagno. Forse perché le acque sono così agitate dai 15 (o 40?) eletti pronti a sostenere un governo Draghi bis. I numeri della scissione del M5s: 60 parlamentari starebbero ancora con Giuseppe Conte. Una ventina è pronta allo strappo. Dieci sono ancora in mezzo al guado. Ma intanto Luigi Diladi una nuova scissione. I nuovi transfughi, è questo il programma, voterebbero la fiducia al posto di chi resta nel M5s. Che rischia di trasformarsi in una bad company. Ovvero un guscio vuoto da portare all’opposizione il prima possibile. Secondo la linea Conte? Più che altro, secondo la linea Di Battista. Un’assemblea permanente A raccontare cosa è successo ...

