Immobile sul lettino per ore: terribile scoperta in spiaggia (Di lunedì 18 luglio 2022) Era morto sul lettino da ore, ma nessuno se ne era accorto. E' successo sulla spiaggia di Stalida a Creta, dove un turista inglese, 54 anni, si stava godendo il sole e il mare prima del malore. Non si sa bene cosa sia successo e quale sia stata la causa del decesso, anche se si pensa si sia trattato di un colpo di calore dovuto alle altissime temperature che stanno interessando anche la Grecia. Ha perso la vita in mezzo a tantissima gente in spiaggia senza che però nessuno si accorgesse del dramma in corso. Il turista 54enne sarebbe rimasto Immobile sul lettino per ore. Solo a giornata quasi finita, l'uomo ha destato qualche sospetto negli altri bagnanti e nei gestori della spiaggia. Dopo essersi accorti che l'uomo non dava segni di vita hanno avvertito i soccorsi, che però ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Era morto sulda ore, ma nessuno se ne era accorto. E' successo sulladi Stalida a Creta, dove un turista inglese, 54 anni, si stava godendo il sole e il mare prima del malore. Non si sa bene cosa sia successo e quale sia stata la causa del decesso, anche se si pensa si sia trattato di un colpo di calore dovuto alle altissime temperature che stanno interessando anche la Grecia. Ha perso la vita in mezzo a tantissima gente insenza che però nessuno si accorgesse del dramma in corso. Il turista 54enne sarebbe rimastosulper ore. Solo a giornata quasi finita, l'uomo ha destato qualche sospetto negli altri bagnanti e nei gestori della. Dopo essersi accorti che l'uomo non dava segni di vita hanno avvertito i soccorsi, che però ...

