Il romanzo di una scrittrice cinese è stato censurato mentre era ancora in bozza sul suo computer

Pubblicità

gippu1 : 12) In 'Ovosodo' (Paolo Virzì, 1997), romanzo di formazione di un giovane livornese, c'è una scena che gira proprio… - Mondadori : 'Il labirinto delle nebbie mi ha permesso di raccontare una storia avvincente, con un mistero, ma anche di riscop… - neoedizioni : Giovedì 21 luglio a #Melzo l'autrice Caterina Perali incontra Giovanna Brunitto per parlare del romanzo LE AFFACCIA… - glucanto : È un romanzo di quelli che divori, ma al contempo vorresti non finisse mai. L’amicizia tra Pietro e Bruno è una poe… - Thy_76 : @ZGravita Ma mo che c’entra depardieu in una disfida fra libri ? Semplicemente Les Miserables sono un capolavoro, l… -

Agenzia ANSA

'La sceneggiatura è arrivata durante la pandemia quando in tutti c'eraspecie di depressione e ... La pellicola, adattamento deldel 2010 'I sette killer dello Shinkansen' , arriverà in sala ...... tra cui 'Scrivere è l'infinito' (Vallecchi, 2021) efiaba dal titolo 'cagnolina non vola mica' (Chiaredizioni, 2021). 'L'inganno dell'ippocastano' (Salani, 2016) è il suo primo, che ... È amore tossico nel libro di Valerio Cappelli We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Terzo appuntamento, mercoled ...Il best seller che raccontava il sesso (anche estremo) in modo esplicito dagli occhi di un'adolescente compie 20 anni. Che cosa resta «Solo cose belle», dice l'autrice. «Giocavo con la libertà sessua ...