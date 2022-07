Il day after di aeroporti e voli: ad agosto ce ne saranno 16.000 in meno (Di lunedì 18 luglio 2022) - Scioperi e pianificazione sbagliata. Gli aerei non decollano e i viaggiatori si preparano a fare causa. Turismo in crisi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 luglio 2022) - Scioperi e pianificazione sbagliata. Gli aerei non decollano e i viaggiatori si preparano a fare causa. Turismo in crisi

Pubblicità

ferrix88 : @alexfuse @StefanoBerto83 @dianacalibana Ma sarebbe the day after tomorrow dai, anche al momento iniziale, come si… - Dome689 : RT @TgLa7: Scioperi e pianificazione sbagliata. Gli aerei non decollano e i viaggiatori si preparano a fare causa. Turismo in crisi #TgLa… - TgLa7 : Scioperi e pianificazione sbagliata. Gli aerei non decollano e i viaggiatori si preparano a fare causa. Turismo in… - aleb0046 : RT @Il_Master_S: After a long day of trekking they have a very strong smell. Who wants to smell them? Dopo una lunga giornata di trekking… - ParliamoDiNews : THE DAY AFTER : Keanu Reeves: “La Terra è un pianeta prigione dal quale non potremo mai scappare” #Attualita… -