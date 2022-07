Hunger Games: Peter Dinklage nel cast del film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente (Di lunedì 18 luglio 2022) Peter Dinklage è entrato a far parte del cast del film prequel di Hunger Games intitolato Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Peter Dinklage farà parte del mondo di Hunger Games: l'attore reciterà infatti nel film prequel Ballata dell'Usignolo e del Serpente. Il progetto prodotto da Lionsgate sarà ambientato molti anni prima della storia di Katniss Everdeen, mostrando il passato di Coriolanus Snow. Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, ha dichiarato annunciando l'arrivo di Peter ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022)è entrato a far parte deldeldiintitolatoe delfarà parte del mondo di: l'attore reciterà infatti nele del. Il progetto prodotto da Lionsgate sarà ambientato molti anni primaa storia di Katniss Everdeen, mostrando il passato di Coriolanus Snow. Nathan Kahane, presidente di Lionsgate, ha dichiarato annunciando l'arrivo di...

