Empoli | La Mantia ceduto | ecco dove andrà

Pubblicità

WiAnselmo : RT @Mediagol: Calciomercato Empoli, La Mantia ai saluti: accordo raggiunto con la Spal - Mediagol : Calciomercato Empoli, La Mantia ai saluti: accordo raggiunto con la Spal - serieB123 : SerieB BNEWS | Spal-La Mantia, affare fatto: in arrivo la firma - MomentiCalcio : #Spal, in arrivo #AndreaLaMantia dall'Empoli - EmpoliFCFeed : Empoli Calcio La Mantia saluta Empoli, è fatta con la Spal #empolifc -

Sempre più vicino al cambio di maglia anche Andrea La; il centravanti dell'ha svolto le visite mediche e firmerà a breve per la Spal . Il club emiliano protagonista in questi giorni ...Laè arrivato anel 2020 e in 64 partite giocate tra Serie A e B ha collezionato 15 reti. Adesso arriva alla corte di Tacopina e Venturato, come attaccante chiamato a fare la differenza.Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...