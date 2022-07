Caldo: Lombardia, raccolta pomodori anticipa di 1 settimana (Di lunedì 18 luglio 2022) Parte con una settimana di anticipo rispetto alla norma la raccolta dei pomodori da sugo in Lombardia a causa del Caldo. Lo annuncia la Coldiretti che indica tra le cause "il Caldo intenso e le alte ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 18 luglio 2022) Parte con unadi anticipo rispetto alla norma ladeida sugo ina causa del. Lo annuncia la Coldiretti che indica tra le cause "ilintenso e le alte ...

Pubblicità

fisco24_info : Caldo: Lombardia, raccolta pomodori anticipa di 1 settimana: Prezzi delle materie prime mettono le aziende in diffi… - AlvianiAntonio : @tancredipalmeri Ma non era da TOP Team il calciatore? Napoli lo considerate un ripiego voi giornalisti sportivi, i… - mlgelm : @Giulio_Firenze Caro, se questa è l’ondata di caldo prevista qui in bassa Lombardia, ci metto la firma. C’è sempre… - EnrixTwit : RT @astrogeo_va: Nuvolosità irregolare in mattinata, poi cielo sereno. Pochi cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature senza variaz… - astrogeo_va : Nuvolosità irregolare in mattinata, poi cielo sereno. Pochi cumuli nelle ore più calde. Asciutto. Temperature senza… -