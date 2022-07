Atletica, Mondiali Eugene 2022. Finale dell’alto tutta in salita ma con Gianmarco Tamberi mai dire mai (Di lunedì 18 luglio 2022) Gianmarco Tamberi scenderà in pedana questa notte con le sembianze di un sopravvissuto e, partendo dalla qualificazione rocambolesca, cercherà di costruire l’ennesimo capolavoro della sua carriera che potrebbe tradursi anche solo in un bronzo. Al momento la lotta con il suo compagno di podio a Tokyo Barshim e con un coreano Woo sembra, sulla carta, impari. I due protagonisti annunciati del Mondiale di Eugene hanno qualcosa in più rispetto all’italiano e non solo perché Tamberi non ha pensato solo al salto in alto nella stagione post-olimpica oppure perché era in procinto di staccarsi dal papà come allenatore, ma perché l’azzurro è alle prese con un problema fisico fastidioso che non gli permette di saltare come vorrebbe. Tamberi ha fatto vedere proprio in qualificazione di che pasta è fatto. E’ un ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022)scenderà in pedana questa notte con le sembianze di un sopravvissuto e, partendo dalla qualificazione rocambolesca, cercherà di costruire l’ennesimo capolavoro della sua carriera che potrebbe tradursi anche solo in un bronzo. Al momento la lotta con il suo compagno di podio a Tokyo Barshim e con un coreano Woo sembra, sulla carta, impari. I due protagonisti annunciati del Mondiale dihanno qualcosa in più rispetto all’italiano e non solo perchénon ha pensato solo al salto in alto nella stagione post-olimpica oppure perché era in procinto di staccarsi dal papà come allenatore, ma perché l’azzurro è alle prese con un problema fisico fastidioso che non gli permette di saltare come vorrebbe.ha fatto vedere proprio in qualificazione di che pasta è fatto. E’ un ...

