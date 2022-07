Arrestate due persone per il giallo dell'uomo trovato morto in strada (Di lunedì 18 luglio 2022) Le prime tessere del puzzle del giallo di Artena si uniscono. Due persone sono state Arrestate dai carabinieri per l'omicidio di un uomo, di età compresa tra 30 e 40 anni, trovato cadavere, con la gola tagliata da un coltello, in... Leggi su today (Di lunedì 18 luglio 2022) Le prime tessere del puzzle deldi Artena si uniscono. Duesono statedai carabinieri per l'omicidio di un, di età compresa tra 30 e 40 anni,cadavere, con la gola tagliata da un coltello, in...

Pubblicità

TgrRai : Due persone arrestate per l'omicidio di ieri sera ad Artena, Roma. Il cadavere di un uomo era stato ritrovato in st… - SiciliaReporter : Messina, in un uliveto nascondevano quasi 5 chili di marijuana: 2 donne arrestate dai Carabinieri - TeleradioNews : Sabato 16 luglio 2022, la Polizia di Stato di Caserta - Squadra Mobile, con la collaborazione del Commissariato di… - TeleradioNews : Aversa. Rapina aggravata al centro scommesse 'SNAI': arrestate due persone - II 16 luglio 2022, la Polizia di Stato… - gatta_pantera : RT @GDS_it: #Messina, due donne di 26 e 28 anni sono state arrestate in flagranza mentre stavano imbustando la marijuana. I #carabinieri ha… -