“Apocalisse 4800” arriva in Italia, sarà la settimana più calda dell’anno con punte di 40 gradi e afa elevata in molte città: ecco le zone più colpite (Di lunedì 18 luglio 2022) L’anticiclone di matrice Nord Africana dopo aver causato disastri in Spagna, Portogallo e Francia porterà caldo record in Inghilterra. Da domani sarà attivo anche da noi: per vedere uno spiraglio e sperare nella pioggia bisognerà attendere l’ultima settimana del mese Leggi su lastampa (Di lunedì 18 luglio 2022) L’anticiclone di matrice Nord Africana dopo aver causato disastri in Spagna, Portogallo e Francia porterà caldo record in Inghilterra. Da domaniattivo anche da noi: per vedere uno spiraglio e sperare nella pioggia bisognerà attendere l’ultimadel mese

Pubblicità

andreapomella : Se questo è l’anticiclone “Apocalisse 4800”, il prossimo come lo chiamiamo? “L’angelo sterminatore 5010?” “San Giov… - AcquavivaLiveIt : In arrivo l’anticiclone Apocalisse 4800 - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: “Apocalisse 4800” arriva in Italia, sarà la settimana più calda dell’anno con punte di 40 gradi e afa elevata in molte città:… - LaStampa : “Apocalisse 4800” arriva in Italia, sarà la settimana più calda dell’anno con punte di 40 gradi e afa elevata in mo… - rossa008 : Cose che mi piacciono da morire navigando lungo la costa tra Palermo e Trapani: - anche con Apocalisse 4800, c’è se… -