Andrea, morto in vacanza: la causa del decesso non è stata un’intossicazione (Di lunedì 18 luglio 2022) Resta un mistero la causa del decesso del piccolo Andrea Mirabile, il bimbo morto in Egitto durante una vacanza in un resort. Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti non solo hanno perso un figlio nel giro di qualche ora ma non hanno nemmeno la possibilità di sapere di cosa sia morto il loro piccolo Andrea. Anche L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 18 luglio 2022) Resta un mistero ladeldel piccoloMirabile, il bimboin Egitto durante unain un resort. Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti non solo hanno perso un figlio nel giro di qualche ora ma non hanno nemmeno la possibilità di sapere di cosa siail loro piccolo. Anche L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

amnestyitalia : Oggi alle 10 inizierà l'ultima udienza in Cassazione che stabilirà se #AndreaSoldi, morto a seguito di un Tso a Tor… - Tg3web : Sit in di varie associazioni davanti alla Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso di Andrea Soldi, morto a Tori… - clelialino1 : RT @aforista_l: 'In questo momento è una fortuna esser ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio.' Ricordando Andrea Cam… - tontini_luca : RT @aforista_l: 'In questo momento è una fortuna esser ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio.' Ricordando Andrea Cam… - Riscrittore : RT @aforista_l: 'In questo momento è una fortuna esser ciechi, non vedere certe facce ributtanti che seminano odio.' Ricordando Andrea Cam… -