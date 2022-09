Volevano una serata trasgressiva con una escort ma si sono trovati davanti una trans, a quel punto hanno perso la testa e non solo l'hanno ... (Di domenica 17 luglio 2022) Testo..., tratto da... www.ilgiorno.it ! Volevano una serata trasgressiva con una escort ma si sono trovati davanti una trans, a quel punto hanno perso la testa e non solo l'hanno aggredita ma l'hanno anche rapinata. Per questo ... Leggi su messinamagazine (Di domenica 17 luglio 2022) Testo..., tratto da... www.ilgiorno.it !unacon unama siuna, alae nonl'aggredita ma l'anche rapinata. Per questo ...

itbread : Per evitare polemiche una soluzione ci sarebbe. Recuperiamo i 'tipi' che volevano scavare un tunnel verso una banca… - mattew_ms : @supersonico1986 E gente che già spara sentenze come che valga la metà di quello che è stato pagato per prenderlo,… - meredithgrigia : @nwhatsnext ma se volevano fare sta merda facevano uno spin-off ma almeno chiudevano grey’s e invece no a me anche… - Gabriel72105917 : @alcap2015 @bgallavotti Ovvio. Ma si è costretti a farlo perché le rinnovabili da sole non bastano finché non si in… - Etnematarepsid : @fuegoyllamas Mamma mia mi ricordo perfettamente quella scena..poi io ero l ingenuotta della situazione,in una mare… -