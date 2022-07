LIVE – Spezia-ASV Stegen, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) (Di domenica 17 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Spezia-ASV Stegen, amichevole precampionato 2022. Dopo il primo test contro il Bochum, lo Spezia di Luca Gotti sfiderà l’ASV Stegen. Appuntamento oggi, domenica 17 luglio, alle ore 17 a Santa Caterina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Spezia-ASV Stegen (ore 17) SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Latestuale di-ASV. Dopo il primo test contro il Bochum, lodi Luca Gotti sfiderà l’ASV. Appuntamento oggi, domenica 17 luglio, alle ore 17 a Santa Caterina. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA-ASV(ore 17) SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: - infoitsport : LIVE - Spezia-Bochum 1-2, amichevole 2022 (DIRETTA) - SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #amichevoli Pari pirotecnici per #Udinese, 3-3 con l'#UnionBerlino, e #Salernitana, 2-2 con… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: - ModesteTamba : RT @DiMarzio: Amichevoli #SerieA | In campo #Sampdoria, #Verona, #Sassuolo e #Spezia. Le formazioni: -