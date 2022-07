LIVE Motocross | GP Repubblica Ceca MXGP 2022 in DIRETTA | parte gara 1!

(Di domenica 17 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 Mancano solo cinque minuti all’inizio di1. 14.05 Inizia la procedura dinza. 14.00 Tra cinque minuti l’inizio della procedura dinza. 13.55 Guadagnini dopo questo primo periodo di apprendimento appare pronto per gettarsi nella mischia dei primi posti. 13.501 di MX2 è stata vinta dal francese su Yamaha Thibault Benistant. Andra Adamo termina nono. 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladel Gran Premio delladi. Buongiorno e benvenuti allatestuale del Gran Premio delladi, ...

inoltre che per rimanere aggiornati su quanto starà accadendo sulla pista di Loket ci si potrà pure collegare al sito ufficiale del Mondiale www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing. Diretta motocross Gp Repubblica Ceca 2022 streaming video tv oggi domenica 17 luglio: orari e risultato live delle due gare della classe MXGP a Loket. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio della Repubblica Ceca MXGP di Motocross, Gajser è il favorito ma Seewer è in gran forma.