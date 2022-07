Lazio, calendario amichevoli estive 2022: il programma e gli orari di tutte le partite (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo il quinto posto della scorsa stagione, la Lazio si riposa ma è pronta per ripartire con Maurizio Sarri alla guida. Al via il mercato, con Marcos Antonio come primo rinforzo del centrocampo. Per gli altri colpi forse bisognerà aspettare il ritiro di Auronzo di Cadore, ormai un classico per i tifosi biancocelesti che assisteranno agli allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo per il quindicesimo anno di fila. C’è un legame sempre più forte tra il territorio e la squadra. La piazza aspetta colpi di mercato per poter competere su tre fronti in stagione. Primi indizi arriveranno dalle amichevoli di precampionato, ecco le sfide in programma: programma amichevoli Domenica 10 luglio ore 18, Lazio-Auronzo Giovedì 14 luglio ore 18, Lazio-NK Dekani Domenica 17 luglio ore ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Dopo il quinto posto della scorsa stagione, lasi riposa ma è pronta per ripartire con Maurizio Sarri alla guida. Al via il mercato, con Marcos Antonio come primo rinforzo del centrocampo. Per gli altri colpi forse bisognerà aspettare il ritiro di Auronzo di Cadore, ormai un classico per i tifosi biancocelesti che assisteranno agli allenamenti sotto le Tre Cime di Lavaredo per il quindicesimo anno di fila. C’è un legame sempre più forte tra il territorio e la squadra. La piazza aspetta colpi di mercato per poter competere su tre fronti in stagione. Primi indizi arriveranno dalledi precampionato, ecco le sfide inDomenica 10 luglio ore 18,-Auronzo Giovedì 14 luglio ore 18,-NK Dekani Domenica 17 luglio ore ...

Pubblicità

LuceverdeRoma : ?? Mezzi Pesanti ?? ? DIVIETO di Circolazione per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 t ?? #17luglio 202… - StellaSirio60 : RT @pf_lazio: Sul sito di Porta Futuro Lazio puoi consultare le offerte di lavoro e formazione segnalate ogni settimana, le news, e prenota… - LuceverdeRoma : ?? Mezzi Pesanti ?? ? DIVIETO di Circolazione per i mezzi di massa complessiva superiore a 7,5 t ?? #16luglio 202… - VTandali : RT @AllRoundLazio: ?????| CALENDARIO AMICHEVOLI: ??10 luglio: Lazio-Rappresentativa locale (ad Auronzo) ??14 luglio: Lazio-squadra di Serie D… - ConsiglioLazio : ??Appuntamenti in #ConsiglioLazio dal 18 al 22 luglio ?? Leggi il calendario ?? -