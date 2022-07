"L'amico...". Questa foto è diventata un caso. Notate nulla di strano? | Guarda (Di domenica 17 luglio 2022) Una foto e un tweet: grande imbarazzo per Conte e i Cinque Stelle. Lo scatto pubblicato da Vladimir Milov spiazza tutti i grillini. L'uomo che vent'anni fa era un giovane viceministro russo per poi passare a Scelta Democratica di Navalny, su Twitter ha postato l'immagine di Conte con Draghi e una frase molto chiara: "L'amico di Putin, Giuseppe Contem sta cercando di far cadere il governo di Mario Draghi in Italia". Parole durissime che riaprono i dubbi sui legami tra il Movimento Cinque Stelle e Mosca. Ma riaprono anche alcuni sospetti sui rapporti tra lo stesso Conte e lo zar. Basti pensare alle incursioni dei militari russi in Italia durante l'emergenza Covid, una pagina oscura ancora tutta da decifrare. Insomma sul piano internazionale, come ricorda ilGiornale, la figura di Conte viene affiancata a quella di Putin. Un accostamento che potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 luglio 2022) Unae un tweet: grande imbarazzo per Conte e i Cinque Stelle. Lo scatto pubblicato da Vladimir Milov spiazza tutti i grillini. L'uomo che vent'anni fa era un giovane viceministro russo per poi passare a Scelta Democratica di Navalny, su Twitter ha postato l'immagine di Conte con Draghi e una frase molto chiara: "L'di Putin, Giuseppe Contem sta cercando di far cadere il governo di Mario Draghi in Italia". Parole durissime che riaprono i dubbi sui legami tra il Movimento Cinque Stelle e Mosca. Ma riaprono anche alcuni sospetti sui rapporti tra lo stesso Conte e lo zar. Basti pensare alle incursioni dei militari russi in Italia durante l'emergenza Covid, una pagina oscura ancora tutta da decifrare. Insomma sul piano internazionale, come ricorda ilGiornale, la figura di Conte viene affiancata a quella di Putin. Un accostamento che potrebbe ...

