La fiducia a Supermario spacca il Movimento 5 Stelle. In Assemblea prevale la linea di Conte ma la pace è lontana. Tra gli intransigenti e l'ala governista è già iniziata la resa dei conti finale (Di domenica 17 luglio 2022) La fiducia a Supermario spacca il Movimento 5 Stelle. Questo quanto emerge dal secondo round dell'Assemblea congiunta di M5S, tutt'ora in corso, che questa mattina ha ripreso i lavori dopo lo stallo di ieri. Una riunione, come sempre presieduta da Giuseppe Conte, in cui il clima appare tutto sommato tranquillo ma dove traspaiono divisioni insormontabili tra l'ala governista e quella degli intransigenti. Stando a quanto trapela, una decina di parlamentari in queste ore ha espresso la volontà di votare la fiducia a Mario Draghi anche nel caso il Movimento dovesse andare avanti nello strappo.

